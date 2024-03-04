Депутат: Пока Армения не вооружена, надо провести военную операцию…

Азербайджан должен присоединить к своим землям 8 оккупированных сел, заявил депутат Фазаил Агамалы в Милли Меджлисе.

Депутат отметил, что Армения, «создавая альянс с Францией и Грецией, пытается использовать их для собственного вооружения».

«Пока Армения не сильно вооружена, мы должны провести военную операцию и присоединить к нашим землям 8 оккупированных сел», – заявил Агамалы.