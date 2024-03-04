Что происходит на армяно-грузинской границе?

Грузия пытается воспользоваться «слабостью» властей Армении, чтобы решить спорные пограничные вопросы, которые продолжаются уже много лет. « Несколько дней назад мы писали, что в политическом закулисье ходят слухи, что Пашинян во время своих визитов в Грузию также обсуждал с властями этой страны вопрос демаркации границы между Арменией и Грузией. В этом секторе также остаются нерешенные проблемы. Сообщается, например, что жителей грузинского села Ахкерпи, сплошь населенного армянами, призывают написать письма и обратиться к правительству Армении с предложением передать пастбища Лалвар и монастырь Хучап в управление грузинского села, которое граничит с ними » . Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Грант Микаэлян, политолог, старший научный сотрудник Института «Кавказ», подтвердил в беседе с нами информацию и представил подробности. По его словам, грузины хотят приватизировать эту церковь. Власти решили провести делимитацию всех границ и в этом контексте решить все спорные вопросы. По мнению политолога, неудивительно, что сегодня грузины хотят оторвать земли от Армении. Они пытаются воспользоваться подходом властей Армении и быстро получить желаемые результаты», — пишет издание.

«Сегодняшние армяно-грузинские границы во многом обусловлены распадом Российской империи и напряженностью на Южном Кавказе. Нет информации о том, что в упомянутых районах проживали грузины, но они пытаются их захватить. Есть четкая информация о том, что власти Грузии оказывают давление на армян, проживающих в этих населенных пунктах, и даже был установлен контроль органов безопасности. Власти Грузии много раз пытались притеснять армян на уровне местных властей. Например, жители села Джилиза полностью находятся под контролем СНБ Грузии», — заявил политолог.

Касаясь нынешнего состояния армяно-грузинских отношений, Микаелян сказал, что в политическом плане в двух соседних странах нет явных разногласий, но есть религиозные разногласия между народами.

«На армянскую общину оказывается систематическое давление. И я не могу сказать ничего хорошего об отношениях между народами», — заявил Микаелян.