Артем Алиев стал победителем ультрамарафона Ханкенди – Баку ФОТО
Завершился ультрамарафон Ханкенди – Баку. Пробежав за пять дней 380 км, участники финишировали в столице.
Первым к финишу пришел Артем Алиев. 2-е место у Ядигяра Гусейнова, 3-е – у Сеймура Шахбазова.
Среди женщин первенствовала молдаванка Светлана Шепелева. На 2-м месте наша спортсменка Лейла Абидинова.
Обладатели первых мест получили 8 тысяч манатов. За 2-е место полагалось 5 тысяч, за 3-е – 3 тысячи.
Соревнование организовали Министерство молодежи и спорта, Федерация атлетики Азербайджана и Операционная компания Baku City Circuit в рамках Недели спорта и Года солидарности во имя зеленого мира.
Ультрамарафон состоял из пяти этапов: Ханкенди – Барда, Барда – Уджар, Уджар – Гаджигабул, Гаджигабул – Гобустан и Гобустан – Баку.