Отдел спорта 12:36

Завершился ультрамарафон Ханкенди – Баку. Пробежав за пять дней 380 км, участники финишировали в столице.

Первым к финишу пришел Артем Алиев. 2-е место у Ядигяра Гусейнова, 3-е – у Сеймура Шахбазова. Среди женщин первенствовала молдаванка Светлана Шепелева. На 2-м месте наша спортсменка Лейла Абидинова.

Обладатели первых мест получили 8 тысяч манатов. За 2-е место полагалось 5 тысяч, за 3-е – 3 тысячи.