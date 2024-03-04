Икрам Нур, автор haqqin.az 12:39

По предварительным данным, явка избирателей на парламентские выборы, прошедшие в Иране 1 марта, составила около 40 процентов, что является самым низким уровнем со времен революции 1979 года. Министерство внутренних дел страны трижды продлевало время голосования до полуночи пятницы. Официальные СМИ сообщали об «огромном поражении» тех, кто призывал к бойкоту выборов. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в субботу, 2 марта, поблагодарил иранцев за их «славное» участие, заявив, что это был «решительный ответ врагам». А риал в тот же день достиг минимума, вновь упав до 600 000 за доллар США.

И в этом, как в капле воды, отражение нынешней иранской реальности: победные фанфары по любому поводу в верхах и социальная апатия вперемешку с разочарованием в низах. Как говорится, выбирай на вкус. Если раньше иранские парламентские выборы несли в себе хоть какую-то интригу, имели в себе признаки состязательности хотя бы в персоналиях и кандидатских программах, то теперь они это утратили. Интрига убита напрочь, консерваторы и ультраконсерваторы одержали оглушительную победу под оглушительное молчание иранцев. В Тегеране на выборы пришло только 24 процента избирателей, причем 400 тысяч бюллетеней было предварительно испорчено избирателями или они вкладывались в урны незаполненными. Иначе как масштабным протестом это трудно назвать. И при таком настроении иранцев к действующей власти 40% проголосовавших можно действительно записать как «славную победу» властей. Вот только каких и над кем? Иранское общество в своем отношении к действующей власти уже определилось: «Неважно, кто придет и кто уйдет, и кто возьмет власть — у нас нет абсолютно никакой надежды исправить эту систему, и мы не знаем, как реформировать ее с помощью существующей конституции». И эта точка зрения в дальнейшем только будет прирастать числом ее сторонников.

Вот только сами власти это обстоятельство, похоже, не сильно тревожит. Есть же в конце концов «венесуэльская», как ее принято называть, модель: если условно 70% населения против тебя, это еще совсем не означает, что ты теряешь власть в стране. И вполне себе работает. И совсем не важно, что большая часть населения разочаровалась в системе как таковой – ключевой вопрос для властных элит заключается в том, удастся ли им сохранить свое место во власти. Поэтому для иранского истеблишмента 1 марта нынешнего года было борьбой не за места в парламенте. А за места в Ассамблее экспертов, выборы в которую проходили в этот же день. То есть за места в органе, который будет выбирать нового лидера, если 84-летний Али Хаменеи покинет наш мир. Это было для них куда важнее, чем настроение иранской улицы. Именно в интригу этих выборов был вложен всем доступный им ресурс и именно на этом направлении консерваторами и ультраконсерваторами была одержана ими убедительная победа. Случись выборы верховного лидера, проголосуют правильно, либералы и реформаторы не пройдут, а пройдет «социально близкий», свой для технократов КСИР, возможно что и с той же фамилией Хаменеи, имея в виду Моджтабу, его второго сына.