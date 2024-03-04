5 марта 2023 года уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила перед Милли Меджлисом с докладом «О защите прав человека в Азербайджанской Республике» за 2023 год.

В ходе своего выступления омбудсмен представила информацию о ситуации в сфере защиты прав и свобод человека в Азербайджане в 2023 году, осуществленных мероприятиях, существующих проблемах и предстоящих задачах. В годовом отчете выдвинуто 76 предложений и рекомендаций, которые служат эффективному обеспечению и надежной защите прав различных групп населения.

В целях надежной защиты трудовых прав работников устанавливается недопустимость прекращения трудового договора с работниками при реорганизации предприятия в форме слияния, разделения или выделения либо изменении собственника предприятия, а также в случаях, когда срочный трудовой договор продолжается беспрерывно, предлагается внесение соответствующих дополнений и изменений в Трудовой кодекс в целях сокращения установленного срока со свыше 5 лет до 3 лет в целях признания его бессрочным трудовым договором.

Увеличение количества (объема) продуктов питания в минимальной потребительской корзине с учетом реальных потребностей населения, особенно малообеспеченных семей и уязвимых слоев населения;

В дошкольных, средних и высших учебных заведениях следует усилить внимание к безопасности пищевых продуктов и рациону, усилить контроль за продажей пищевых продуктов, запрещенных для несовершеннолетних или считающихся нежелательными. Проведение регулярного планового и внепланового мониторинга для своевременного выявления недостатков в данной сфере;

В целях эффективного обеспечения права на охрану здоровья все медицинские услуги и заболевания осуществляются за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе включение медицинских справок о состоянии здоровья из перечня медицинских услуг, оказываемых на платной основе, не включенных в пакете услуг и добавляется к Пакету услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования;

Принимая во внимание, что отстранение детей от образования, особенно девочек, ранние браки, насилие в отношении детей в обществе, семье и образовательных учреждениях вызывают серьезную обеспокоенность, в целях предотвращения данных случаев укреплять отношения между родителями и образовательными учреждениями, координировать деятельность соответствующие государственные учреждения и совершенствование законодательства, принимая срочные меры;

Усиление просветительских мероприятий о негативных последствиях насилия в отношении детей, недопустимости насилия и механизмах защиты от него, увеличение количества психологов в образовательных учреждениях в зависимости от численности обучающихся за счет привлечения профессиональных и специализированных психологов;

В целях организации лечения несовершеннолетних, страдающих наркозависимостью, необходимо создание соответствующих отделений в специализированных медицинских учреждениях, кроме этого, учитывая плотность наркологических учреждений, большое количество лиц, ожидающих лечения, увеличение количества таких учреждения, применяющие современные методы в направлении лечения и реабилитации наркозависимых, принимают меры по принятию мер;

С середины прошлого века проводится инвентаризация и государственная регистрация домов, построенных незаконно на земельных участках, занимаемых различными лицами в городе Баку, в окружающих его поселках и селах, а также на территориях, принадлежавших бывшим колхозам (госхозам). фермерских хозяйствах), а также на земельных участках, предоставленных муниципалитетами для частного строительства, решающего проблему;

В целях улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев, проживающих в настоящее время в общежитиях и ветхих зданиях, их временное расселение в служебные квартиры, переданные бывшими вынужденными переселенцами, переселенными на территории, освобожденные от оккупации;

Учитывая рискованные ситуации, возникающие после регистрации граждан Азербайджанской Республики без места жительства по адресу соответствующего органа, выдающего удостоверения личности МВД, предлагается внесение дополнений и изменений в распоряжение Кабинета министров от 9 апреля 2003 года № 55 и, в конечном итоге, принятие мер по решению проблемы регистрации граждан;

Внесение дополнений и изменений в соответствующие законодательные акты в целях обеспечения прав совершеннолетних граждан, которые не могут получить удостоверение личности из-за отсутствия свидетельства о рождении или не могут повторно получить свидетельство о рождении из-за отсутствия удостоверения личности;

Принимая во внимание, что неинформирование лица об ограничении его выезда из страны, а только смена его удостоверения личности или общегражданского паспорта, либо сообщение этих сведений при пересечении границы приводит к ограничению других прав, сведения о гражданах, право которых выезд и въезд в страну ограничен, хранится в разделе «Въезд-выезд и регистрация» включение в законодательство положений об обязательном направлении уведомления этим гражданам с момента их внесения в межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему;

В целях повышения гибкости и эффективности в сфере исполнения судебных решений организовать координацию между органами исполнительной власти и соответствующими государственными органами, а также усилить административный и судебный контроль за исполнением судебных решений.