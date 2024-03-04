Бакинский аэропорт привлекает пассажиров

С марта текущего года значительно увеличена частота рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по ряду популярных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Путешественники теперь смогут воспользоваться рейсами в европейские города, такие как Прага, Париж, Вена и Барселона, три раза в неделю.

Рейсы в Милан, Астану, Алматы, Новосибирск и Джидду выполняются пять раз в неделю, в число направлений с увеличенной частотой полетов входят Актау и Дели.

Из бакинского аэропорта можно шесть раз в неделю отправиться в лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик, что дает пассажирам больше возможностей для гибкого планирования и выбора удобного времени вылета.

Полеты в страны Центральной Азии осуществляют авиакомпании AZAL, Uzbekistan Airways, FlyArystan и Air Аstana. Полеты в Европу же выполняют AZAL, LOT Airlines, Wizz Air, Wizz Air Malta, Lufthansa и другие авиаперевозчики.

Учитывая, что перед предстоящими праздниками спрос на авиаперевозки увеличится, Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам планировать свои поездки заранее, чтобы обеспечить более широкий выбор маршрутов. Забронировать авиабилеты на любое направление можно на официальном сайте соответствующих авиаперевозчиков.