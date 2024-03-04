Грузия страдает без азербайджанцев

Грузия потеряла 1,5 млн азербайджанских туристов. Резкий спад произошел после закрытия сухопутной границы со стороны Азербайджана, сообщила замглавы грузинского Министерства экономики Мариам Квривишвили.

«Грузии не удалось полностью восстановить турпоток по сравнению с допандемийным 2019 годом, а ущерб от закрытия границы достиг $400 млн», - заявила она.

В 2020 году Азербайджан закрыл сухопутную границу с Грузией из-за COVID-19 до 2 апреля 2024 года. Между странами действует лишь авиасообщение.