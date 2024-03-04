Госдеп о заявлениях Лаврова по Армении: «Дестабилизируют регион...»

Ранее, выступая перед журналистами в Анталье в рамках Дипломатического форума, Сергей Лавров заявил, что Запад «стремится взять под контроль руководство Молдовы, как это произошло с Украиной». Он также заявил, что Россия «серьезно пересмотрит» свои отношения с Арменией, если Ереван продолжит отдаляться от Москвы и присоединяться к Западу.

США отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Армении и Молдовы.

«Мы видим, что такая риторика российского правительства дестабилизирует ситуацию в регионе», - заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на запрос агентства Turan о высказываниях Лаврова по поводу Армении.

«Именно поэтому так много соседей России обеспокоены угрожающей риторикой и угрожающими действиями российского правительства, которое вновь демонстрирует, что оно готово предпринять шаги против своих соседей», - указал он.

Что касается обвинений, что Запад «пытается взять под контроль» руководство Молдовы, то Миллер коротко сказал: «Это явная ложь».