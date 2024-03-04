Министр обороны Германии назвал причину слитого разговора военных

Перехват разговора офицеров Бундесвера произошел, очевидно, в Сингапуре, один из участников подключился по незащищенной линии. Об этом заявил журналистам в Берлине министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Причина того, что разговор ВВС мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано", - сообщил он.

По словам главы Минобороны ФРГ, коммуникационные каналы Бундесвера не были скомпрометированы во время перехвата разговора.