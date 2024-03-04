Расим Балаев назначен на новую должность
Два киносоюза Азербайджана объединились в единую организацию, которая получила название Союза кинематографистов Азербайджана.
Вопрос был вынесен на голосование на конференции, посвященной слиянию Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), и принят единогласно.
На мероприятии в «Доме актера» Союза театральных деятелей утвержден устав новой организации.
Председателем вновь созданного союза избран народный артист Расим Балаев.
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