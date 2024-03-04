Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:14

В 1940 и 1941 годах сторонники изоляции США говорили, что их страна не должна помогать Британии, потому что у той нет никаких шансов победить в войне против нацистского Рейха. «Я пришел к выводу, что мы не можем победить в этой войне за Англию, сколько средств не было бы потрачено на это», - говорил американский летчик Чарльз Линдберг, первым совершивший одиночный перелет через Атлантику. Сейчас сторонники девиза Дональда Трампа America First повторяют этот нарратив, когда речь идет об Украине. «Я не голосовал за выделение денег Украине, так как знаю - они не могут победить», - говорит сенатор Томми Тубервиль. «Это (предоставление помощи) не поможет украинскому народу, а лишь продлит его страдания», - уверяет другой сенатор Майк Ли.

Экс-президент Трамп также стоит на этой позиции. «Вы (украинцы) противостоите российской военной машине, - говорит он. - А ведь эта страна разгромила Гитлера, победила Наполеона». Трамп руководит своим оркестром в Палате представителей Конгресса с тем, чтобы они отказались принимать утвержденный Сенатом пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов (свыше 60 из них должны идти Украине). Сторонники Трампа говорят: постойте, обвинять экс-президента в том, что он желает поражения Украины, несправедливо, ведь именно он первым из американских президентов стал поставлять Киеву летальное оружие в то время, как вялый и нерешительный Барак Обама долго колебался, но так и не сделал этого шага. Как бы то ни было, сейчас по указке Трампа конгрессмены блокируют пакет выделения Украине оружия, которое так необходимо этой стране. Украина в течение двух лет, минувших после начала российского вторжения, доказала, что она способна выстоять, пишет в The Washington Post колумнист Макс Бут, который напомнил об уроках истории. Однако плохие для украинцев новости заключаются в том, что российская армия улучшила свой боевой перформанс по сравнению с первыми днями войны. У нее стало гораздо больше дронов и средств электронного слежения. А Украина в ходе контрнаступления минувшим летом так и не смогла преодолеть мощные российские заградительные укрепления на юге страны.

Тем не менее американские военные эксперты убеждены: если США предоставят ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и украинцы получат, наконец, вожделенные американские истребители F-16, то их страна сможет сопротивляться сколь угодно долго и Россия вряд ли тогда сможет продолжить свое наступление. Британский центр Royal United Institute считает, что российское огневое превосходство сократится к 2025 году, потому что эта страна будет испытывать нехватку боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов. Тот же вывод разделяют в администрации президента Джо Байдена. «Россия сможет сохранять нынешний наступательный уровень до весны 2025 года, а потом у нее начнутся проблемы», - говорят там. Вопрос, однако, заключается в том, сможет ли Украина продержаться до этого времени. «Несмотря на впечатляющее сопротивление, эта страна может проиграть войну, если республиканцы из MAGA (трампистский лозунг - Make America Great Again) полностью обрубят ей помощь», - пишет Бут. Случится ли такое - этот вопрос сейчас задают не только украинцы, но и сотни миллионов людей на Земле.

CNN, обычно весьма информированное агентство, считает, что в конце туннеля появился свет, хоть и не совсем яркий. Как мы неоднократно писали, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, от которого сейчас полностью зависит принятие пакета помощи Украине, до этого всячески отказывался ставить на голосование утвержденную Сенатом смету военной поддержки этой стране. Он это мотивировал тем, что сенаторы предоставили недостаточно четкий план укрепления южной границы США, что гораздо важнее и Украины, и Израиля. Однако теперь, сообщает CNN, Джонсон дает конгрессменам-республиканцам, которые поддерживают Украину, пространство для того, чтобы они разработали свой собственный план, дабы пакет помощи можно было бы поставить на голосование. Этими усилиями будет руководить председатель влиятельного Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. Он в прошлом году был в Украине и прекрасно представляет себе, что нужно от Америки этой стране.

Сторонники помощи Украины среди республиканцев надеются, что их план сработает. Они садятся за стол и обещают, что к середине марта их проект будет представлен на рассмотрение палаты. А голосование по пакету тогда сможет пройти до конца этого месяца или в начале апреля. Тем не менее это будет не просто сделать. Республиканцы разобщены в палате. Многие ориентируются на Трампа, которого уже считают будущим президентом страны. И достаточно будет одного его поста в собственной социальной сети, чтобы убить билль. У спикера Джонсона личные, можно сказать, шкурнические интересы. Он страшно боится, что в случае, если выставит план на голосование, то ультраправые коллеги обвинят его в попустительстве демократам и захотят сместить с поста. Однако эти страхи, похоже, преувеличены. Лидер демократов в палате Хаким Джеффрис уверяет, что его люди не дадут Джонсона в обиду, если он согласится дать Украине деньги. То есть не повторится сценарий прошлого года, когда многие демократы не стали поддерживать предыдущего спикера Кевина Маккарти из-за того, что тот побежал согласовывать свои планы с Трампом. Джеффрис также уверен, что пакет, принятый Сенатом, будет одобрен при общем голосовании в палате.