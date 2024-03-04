Покинувшие Карабах армяне проводят акцию протеста у здания правительства Армении, требуя решить их проблемы с жильем.

Сообщается, что армянские власти ранее выделили карабахским армянам сертификаты на покупку жилья, однако банки отказываются финансировать, выдвигая дополнительные условия для сделки.

Участники акции заявляют, что порядка 1700 семей до сих пор не смогли купить квартиры. Если их проблема не будет решена, то они начнут круглосуточные пикеты у правительства.