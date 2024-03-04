Турецкий терминал отказался от российской нефти

После введения западными странами санкций против Москвы за «военную спецоперацию» в Украине в 2022 году Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. В ответ на санкции Россия перенаправила поставки вместо Европы и США в Азию, Турцию и Африку.

Турецкий терминал Дёртйол, один из средних по размеру средиземноморских нефтяных портов, принявший в 2023 году рекордные объемы российской нефти, больше не будет принимать грузы из России из-за усиления санкционного давления со стороны США. Об этом информирует Reuters.

Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом Дёртйол, сообщила, что уведомила клиентов о том, что не будет принимать грузы из России. «GTS решила прервать все возможные операции, связанные с российской нефтью, и в конце февраля 2024 года уведомила своих клиентов, что даже при отсутствии нарушения каких-либо законов, правил или санкций компания не будет принимать продукцию российского происхождения или продукцию, отгруженную из российских портов, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам», - сообщила агентству компания.

Согласно заявлению GTS, все предыдущие операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, в том числе с соблюдением ценового потолка на нефть, установленного странами G7.

Терминал GTS занимается импортом, экспортом и хранением топлива и сырой нефти. Согласно данным аналитической компании Kpler, терминал в 2023 году принял 11,74 миллиона баррелей российского сырья - в семь раз больше общего объема от всех отправителей в 2021 году. Экспорт с терминала в 2023 году подскочил почти в пять раз по сравнению с 2021-м, примерно до 24,7 миллиона баррелей, следует из данных Kpler. Последний танкер с российским топливом прибыл в Дёртйол 19 февраля, доставив 511.000 баррелей дизельного топлива из Приморска, свидетельствуют данные Kpler.

GTS сообщила, что продолжит принимать грузы из РФ, которые были заявлены до уведомления о прекращении торговли.

После перевалки в Дёртйоле нефть обычно экспортировалась в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также в Роттердам и Антверпен.