Соратник Пашиняна: ОДКБ нам ничем не помогла, а причинила вред

Сейчас нам нужно иметь хорошее вооружение, как видите, у нас есть контракты с разными странами, мы приобретаем оружие. Об этом заявил депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

«Мы должны полагаться на себя, мы должны сами думать о своей безопасности, потому что мы убедились, что ОДКБ нам ничем не помогла, кроме как причинить вред, она ничего не сделала», - сказал он, отметив, что все остальные союзники также ничем не помогли.