Обыски в домах крымских татар

В Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к крымским татарам, в общей сложности обыскали 10 домов.

По данным «Крым. Реалии», в Бахчисарае целью силовиков стали активисты «Крымской солидарности», в Джанкойском районе — религиозные деятели.

После обысков ФСБ задержала бывшего имама Ремзи Куртнезирова, у которого инвалидность 2-й группы, ему вызывали скорую помощь. Задержаны также Энвер Халилаев, Рустем Османов, Нариман Аметов и Мустафа Абдураманов. Жена Абдураманова рассказала, что силовики просматривали в доме книги в поисках «запрещенной литературы».