Полиция призвала бакинцев не брезговать правой полосой

Как отметили в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественными учреждениями ГУГДП, согласно статье 49 закона Азербайджана «О дорожном движении», при нормальном движении водители транспортных средств в зависимости от ситуации должны двигаться по правой стороне проезжей части дороги.

«В случае наличия в направлении движения свободной правой полосы на проезжей части дороги вне населенных пунктов, а также дороги в населенных пунктах, обозначенной знаками 5.1 или 5.3, движение по левым полосам запрещается. Нарушение данного правила влечет за собой административную ответственность.

На городских дорогах с высокой интенсивностью движения некоторые водители при свободной правой полосе едут по левой, ошибочно предполагая, что так быстрее доберутся до пункта назначения. Из-за того, что подобного мнения придерживаются многие автовладельцы, на левой полосе возникают заторы, и движение по ней затрудняется, а по правой полосе двигаться легче и безопаснее. Согласно статистике, правые полосы считаются более безопасными, поскольку большинство аварий происходит именно на левых полосах.

Водителям при движении по любой дороге рекомендуется пользоваться правыми полосами. Левые же они должны оставить свободными для обгона и маневров», - отмечается в обращении.