О чем договорились Израиль и ХАМАС

Власти Израиля и группировка ХАМАС согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники.

По данным агентства, стороны договорились ввести перемирие сроком на 40 дней. В течение этого периода 40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, должны отпустить в обмен на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных.