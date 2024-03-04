AQTA заявляет...

Согласно решению, отныне предприятия указанных стран, производящие пищевую продукцию повышенного риска, смогут экспортировать свою продукцию в нашу республику без дополнительного оценивания. Таким образом, при наличии соответствующей официальной информации об одобрении иностранных объектов пищевой промышленности компетентными учреждениями стран, в которых признана эквивалентность системы одобрения, или если данные объекты представляют в Агентство соответствующие подтверждающие документы, повторное подтверждение не требуется. Это будет способствовать увеличению товарооборота продовольственных товаров между Азербайджаном и вышеперечисленными странами.

Следует отметить, что до принятия соответствующего решения с целью оценки системы безопасности пищевых продуктов Агентство направляло соответствующие запросы в обе страны и получало необходимую информацию. AQTA на месте оценивала систему безопасности пищевых продуктов этих стран. Теперь принято решение проверять совместимость системы безопасности пищевых продуктов, в том числе системы инспекции и контроля Российской Федерации и Великобритании, с системой, применяемой в Азербайджане, а также со стандартами Комиссии Codex Alimentarius и Всемирной организации по охране здоровья животных, а также нормативно-правовой базы в области безопасности пищевой продукции, установленной при коммерческом обороте пищевой и кормовой продукции, с учетом статистики несоответствия требованиям актов.

Согласно решению, в случае получения доказательств несоответствия требованиям по критериям, основанным на признании, или повторного ввоза в нашу республику продуктов питания и кормов, опасных для здоровья человека и животных, из этих стран, вопрос об отмене эквивалентности системы одобрения этих государств будет вынесен на обсуждение коллегии Агентства.