Президент Бразилии рассказал о дружбе с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

«У меня много хороших воспоминаний о моих отношениях и с Путиным, и с Медведевым. И я думаю, что у Дилмы (бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф) они тоже есть», — цитирует «Коммерсант» главу Бразилии.

Президент отметил, что Россия была в числе стран, поддержавших заявку страны на членство в Совете Безопасности ООН на постоянной основе. При этом поддержки со стороны Китая и США не было, добавил он.