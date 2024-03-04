Азербайджану возвращен заблудившийся и оказавшийся в Армении 28 февраля этого года солдат азербайджанской армии Руслан Панахов.

Как сообщают местные СМИ, самолет с азербайджанским военнослужащим на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По словам Панахова, он «очень счастлив вернуться на Родину». Солдат поблагодарил президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: «Я знал, что он вызволит меня из плена».

Напомним, накануне Служба национальной безопасности Армении заявила, что Армения передаст Азербайджану военнослужащего Руслана Панахова, заблудившегося при неблагоприятных погодных условиях и пересекшего условную границу.