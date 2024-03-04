В Ханкенди сносится здание «парламента НКР», построенное армянскими сепаратистами во время оккупации.

Стоит отметить, что в настоящее время в городе идут восстановительные работы, и реализованные мероприятия являются частью этого процесса. В рамках этих мероприятий сносятся построенные в период оккупации здания, не имеющие какого-либо культурного или исторического значения и портящие облик города.