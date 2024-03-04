Боррель: Замороженные активы РФ пойдут на военную поддержку Украины

Евросоюз обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России не только для реконструкции Украины, но и для военной поддержки Киева. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Если мы согласны, что эти активы могут быть использованы, чтобы поддержать реконструкцию Украины, то они могут быть также использованы, дабы избежать разрушения Украины. И это означает - для увеличения военных мощностей или оборонно-технологической базы Украины", - сказал Боррель.

По его словам, потенциальное использование доходов от замороженных российских активов для поставок и закупок военной помощи для Украины через Европейский фонд мира станет еще одним шагом вперед.