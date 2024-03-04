Баку и Исламабад обсуждают военное сотрудничество фото
Во вторник, 5 марта, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Ахсаном Гулрезом, находящейся с визитом в Баку.
В опубликованной на сайте Минобороны Азербайджана информации говорится, что сначала пакистанская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».
Генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение видеть делегацию Пакистана в Азербайджане. Было отмечено развитие дружественных и братских отношений, двусторонних связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.
Начальник Генштаба подчеркнул важность трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции с точки зрения обмена опытом между армиями трех стран и дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.
Поблагодарив за искренний прием и гостеприимство, генерал-лейтенант А.Гулрез отметил важность подобных встреч и расширения взаимодействия в укреплении двустороннего сотрудничества.
В заключение состоялся обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, по вопросам, представляющим взаимный интерес.