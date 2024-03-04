Во вторник, 5 марта, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Ахсаном Гулрезом, находящейся с визитом в Баку.

В опубликованной на сайте Минобороны Азербайджана информации говорится, что сначала пакистанская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».