Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем

На фоне того, как Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных $231 млрд, Пекин ужесточает риторику в отношении Тайваня, пишет Reuters, ссылаясь на выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей (ВСНП, парламент КНР) 5 марта.

Агентство обратило внимание на то, что в своей речи Ли опустил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, к которому премьер призывал в прошлом году. На этот раз он заявил, что Пекин «будет тверд в продвижении дела воссоединения Китая», и использовал привычную формулировку о том, что КНР будет «решительно противиться независимости Тайваня».

Помимо этого, он сказал, что Пекин «будет способствовать мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива» и «будет защищать фундаментальные интересы китайской нации», что, отмечает Bloomberg, «в значительной степени соответствует предыдущим заявлениям» китайского руководства.

Ли Цян сослался на принцип «одного Китая» и Консенсус 1992 года — согласно этой договоренности, которой Пекин и Тайбей достигли 32 года назад в Гонконге, обе стороны признают единство Китая, хотя каждая из них трактует эту договоренность по-своему. Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета. Тайбей, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.