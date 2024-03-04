Этот Новруз пройдет незабываемо в отеле Qalaalti Hotel&SPA

С учетом того, что до любимого всеми праздника Новруз остались всего 2 недели, многие задумываются, как провести 7 выходных дней с пользой и удовольствием. Отдых в окружении природы всегда является наиболее продуктивным, а если этот отдых сопровождается пятизвездочным сервисом, то его можно назвать по-настоящему идеальным. Отель Qalaalti Hotel&SPA предлагает своим гостям оздоровительные процедуры и обслуживание высокого уровня.

Известный своим фантастическим видом на море и лес Qalaalti Hotel&SPA на мартовские праздники предлагает незабываемый отдых с обширной развлекательной программой как для взрослых, так и для детей. Цены начинаются от 330 AZN для двоих. В стоимость входит двухразовое питание, живая музыка, SPA-услуги, развлечения и отдельная программа для детей.

Ежедневная программа развлечений включает в себя вечеринки "Кутаб", "Барбекю", "Плов", забавные конкурсы, выставки, живую музыку, лотерею с призами, караоке, игру "Мафия" и анимацию, шоу и конкурсы для детей.

Наши комфортабельные номера добавят уюта вашему отдыху, а медицинские услуги помогут вам погрузиться в мир благосостояния. Добавьте моменты радости и веселья в ваш праздник вместе с нами!

Обновитесь вместе с природой в этот праздник! Планируйте незабываемый отдых с отелями Qalaalti Hotel&SPA. Для бронирования звоните по номеру +994 12 504 09 09 или посетите наш веб-сайт www.galaalti.az.