Китайские государственные ведомства «игнорируют» чрезвычайного и полномочного посла Украины в Пекине Павла Рябикина – большинство его многочисленных запросов о встречах остаются без ответа, рассказал Bloomberg знакомый с вопросом источник.

Рябикина назначили послом Украины в Китае 26 апреля 2023 года. С момента прибытия в Пекин он направил запросы о переговорах почти в 40 различных министерств и муниципалитетов, но почти за год работы ему удалось организовать всего несколько встреч, отмечает Bloomberg.

При этом в китайском МИД заявили, что «каналы связи между Китаем и Украиной не имеют препятствий».

Агентство сравнивает эту ситуацию с тем, как в Пекине относятся к российскому послу Игорю Моргулову. Он приступил к работе в Китае в сентябре 2022 года, а по итогам прошлого года заявил о большом количестве контактов на высшем и высоком уровнях.