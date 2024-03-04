Согласно сообщению, главы кабминов общаются тет-а-тет. Позднее к ним присоединятся члены делегаций. В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минтруда Антон Котяков, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие.

Премьеры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин начали переговоры. Встреча проходит в здании Кабмина Азербайджана, передает ТАСС.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Азербайджан, где проведет переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и премьером Али Асадовым. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечалось ранее, планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

Также в программе Мишустина посещение Азербайджанского национального музея ковра и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.