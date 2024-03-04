Birbank Biznes предлагает бизнес-леди специальный подарок к 8 Марта

Birbank Biznes проводит специальную акцию для женщин-предпринимателей по случаю Международного женского дня - 8 Марта. Так, годовая процентная ставка по кредиту будет снижена до 8% для женщин-предпринимателей, которые оформят микробизнес кредит до 31 марта.

У дам есть возможность получить кредит до 100 000 манатов на максимальный срок до 36 месяцев под 18% годовых без залога и поручителя.

Женщины, желающие воспользоваться новой кампанией Birbank Biznes, которая всегда поддерживает женщин-предпринимателей, могут обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank или подать заявку онлайн через сайт https://bir.bank/prmk8mk и получить кредит, не посещая банк и не тратя времени.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте https://bir.bank/bbfipr или по телефону информационного центра 896.