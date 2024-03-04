Названо имя самого богатого человека планеты

Основатель Amazon Джефф Безос вернул себе звание самого богатого бизнесмена в мире впервые с 2021 года, об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

По данным рейтинга, состояние Безоса на 16 февраля составляло $191 млрд. Это на $955 млн превышает состояние основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска, который занял вторую строчку.

До этого Безос на протяжении трех лет возглавлял Bloomberg Billionaires Index, уступив лидерство Маску в январе 2021 года.

Согласно рейтингу Forbes, который использует другую методику подсчета, Безос бессменно занимает первое место три года подряд.