Kapital Bank удостоен наград на World HR Summit 2024

На мероприятии, собравшем более 500 участников из 50 стран и признанных лидеров в области человеческих ресурсов, председатель правления Капитал Банка, генеральный директор Фарид Гусейнов удостоился награды «Лучший генеральный директор по человеческим ресурсам года». Банк также был отмечен в номинации «Лучшая стратегия внутренних коммуникаций».

World HR Summit является одним из значимых мероприятий в области человеческих ресурсов, на котором представляют новые инновации и передовые технологии, а также встречаются профессионалы этой сферы для обмена опыта.

Крупнейший работодатель среди финансовых учреждений страны Kapital Bank является первым и единственным банком, получившим престижную награду Great Place To Work в Азербайджане за идеальную рабочую среду.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.