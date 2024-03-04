56 коррупционеров задержали в Азербайджане

В 2023 году в Азербайджане по подозрению в коррупции были задержаны 56 человек, говорится в отчете Кабинета Министров за 2023 год.

Согласно документу, в прошлом году были задержаны 30 человек, находящиеся в розыске за коррупционные преступления.

За отчетный период Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершило предварительное расследование 280 уголовных дел в отношении 405 лиц, из них 224 уголовных дела в отношении 336 лиц направлены в суды на рассмотрение.