Матери чеченских оппозиционеров сократили срок

Матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой сократили срок в колонии‑поселении на три месяца.

Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор 54-летней Зареме Мусаевой. Вместо пяти лет ей назначили четыре года и девять месяцев в колонии-поселении. Об этом сообщает корреспондент SotaVision из зала суда.

Летом прошлого года матери авторов чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT назначили пять с половиной лет колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании. Позже суд заменил наказание на пять лет в колонии-поселении.

Сторона защиты просила суд отменить приговор первой инстанции и снять с Мусаевой обвинения по обеим статьям.