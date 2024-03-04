Названо число репатриированных граждан Азербайджана

После землетрясения в Турции в феврале 2023 года из зоны стихийного бедствия был эвакуирован 661 гражданин Азербайджана и члены их семей, имеющие иностранное гражданство. Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета Министров за 2023 год.

Согласно документу, после обострения конфликта в Судане в апреле прошлого года из этой страны были репатриированы 26 граждан Азербайджана. В то же время из Сирии в Азербайджан репатриировали 13 женщин и 49 детей.