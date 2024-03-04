Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:26

Завершился визит в Азербайджан спикера Народного собрания Болгарии Росена Желязкова. Болгария - одна из шести стран Евросоюза, импортирующих азербайджанский газ и рассчитывающих в целом на увеличение поставок из Азербайджана любых энергетических ресурсов (нефть, электроэнергия). Помимо этого, официальная София готова рассматривать возможности азербайджанских инвестиций в экономику своего региона. По понятным причинам наиболее значимыми проектами на переговорном треке двух стран остаются темы газового потребления, баланса поставок и перспективы новых проектов.

Два вопроса Желязкова Болгарская делегация обсудила на своем политическом уровне с руководством Азербайджана две позиции… 1. Возможности Софии по наращиванию транзитных поставок азербайджанского газа в страны Западных Балкан и по направлению Центральной Европы по меридиану юг-север от Болгарии. Напомним, что в прошлом году операторы газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR, подписав меморандум о взаимопонимании, ввели в строй интерконнектор Болгария-Сербия (IBS). В настоящий момент, ввиду отказа Болгарии от приобретения российского газа, IBS вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Юго-Восточной Европы. 2. Возможности Азербайджана в поставках электроэнергии в Болгарию. Росен Желязков подтвердил инициативу Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 км. Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве Black Sea Energy в области генерации и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии было подписано в Бухаресте 17 декабря 2022 года. А в 2023 году было объявлено о присоединении к нему Болгарии. Азербайджан по-прежнему мост между Западом и Востоком На прошлой неделе в Баку состоялось очередное заседание консультативного совета Black Sea Energy, в ходе которого было принято решение провести тендер по определению консалтинговой компании с целью создания совместного предприятия между операторами передающих систем четырех стран для координации деятельности. Пока идут процессы межведомственных и межправительственных согласований, Баку, в частности, наращивает взаимодействие с теми компаниями, которые будут инвестировать в строительство систем возобновляемой генерации тока. В дни проведения министерского заседания в рамках Консультативного совета проекта "Южный газовый коридор" Министерство энергетики Азербайджана и компания Nobel Energy Management LLC подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству в Джебраильском районе солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт. Данный документ предусматривает реализацию проекта в два этапа: от стартовых 50 МВт до расширения генерации станции в ежегодный диапазон 100 МВт.

Так же Минэнерго подписало меморандум с испанской Elecnor Servicios Y Proyectos S.A.U. по строительству в Гарадагском районе Баку ветряной станции (ВЭС) мощностью 70 МВт. Для облегчения административного взаимодействия с еврорегуляторами Госагентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Wind Europe подписали меморандум о сотрудничестве в области ветроэнергетики. В целом же, судя по подписанным соглашениям и меморандумам, к 2030 году Азербайджан планирует производить ежегодно до 5 ГВт солнечной и ветровой энергии, значительная часть которой будет экспортироваться в страны ЕС. При этом любопытно, что основными инвесторами в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане являются арабские компании Masdar (ОАЭ) и ACWA Power из Саудовской Аравии - очередная иллюстрация того, как своеобразно взаимодополняются в Азербайджане экономические интересы Запада и Востока. Азербайджан вместо России Болгария является не только одним из медиаторов смены политэкономической ориентации Юго-Восточной Европы с России на страны тюркского мира, но и лидером этого процесса. С 1 марта парламент Болгарии принял решение досрочно ввести запрет на импорт российской нефти, хотя в рамках санкций ЕС Болгарии было позволено импортировать ее вплоть до конца 2024 года.

Дело в том, что в Бургасе расположен крупнейший на Балканском полуострове нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), принадлежащий российской компании "Лукойл", который обеспечивает топливом Болгарию и соседние страны, а также дает работу нескольким тысячам человек. Именно для "Лукойла" в санкциях ЕС и было сделано это исключение. В настоящий момент "Лукойл" отказался от закупок российской нефти для болгарского НПЗ и замещает ее отгрузками из Ирака со своего собственного месторождения "Западная Курна-2". В дополнение "Лукойл" начал закупать для болгарского НПЗ нефть Казахстана, принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), которая поставляется из Новороссийска. Выясняется, что получаемая смесь иракской и казахстанской нефти оказывается более дорогой, чем российская Urals, что приводит к снижению валовой маржи и делает нефтепереработку в Болгарии менее прибыльной, чем в соседних Румынии и Турции. Есть и техническая проблема, из-за которой "Лукойл" отказался от сорта Urals: чтобы НПЗ в Бургасе мог перейти с "зернистой" российской нефти на более легкие сорта, необходима модернизация НПЗ, которая обойдется владельцам предприятия примерно в 500 миллионов евро. Но главная проблема носит политический характер - власти Болгарии ввели для лукойловского НПЗ налог на прибыль в размере 60 процентов. Как указывают в правительстве Болгарии, это ставка снизится до 15 процентов только после того, как "Лукойл" продаст этот актив новому собственнику. В декабре прошлого года "Лукойл" сообщил, что начал пересматривать стратегию в отношении своих болгарских активов, в том числе НПЗ в Бургасе. Компания планировала проанализировать различные возможности, включая тотальную продажу своего бизнеса в этой стране (в Болгарии компании "Лукойл" принадлежит сеть из 220 автозаправочных станций, а также девять нефтебаз и бизнес по судовой и авиационной бункеровке – ред.)