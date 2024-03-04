Президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Украины не быть «трусами», поддерживая страну в борьбе с российским вторжением, передает BBC.

«Мы, несомненно, приближаемся к моменту для Европы, когда необходимо не быть трусами», — сказал Макрон во время визита в Чехию.

Говоря о вторжении России в Украину, Макрон сказал, что Франция и Чехия «прекрасно понимают, что война снова продолжается на нашей земле, что некоторые государства, которые стали неудержимыми, с каждым днем усиливают угрозу нападения».