Решение вынесено в контексте ситуации в Украине "по предполагаемым преступлениям, совершенным как минимум с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года".

В решении суда указано, что 58-летний генерал-лейтенант Кобылаш и 61-летний адмирал Соколов, предположительно, несут ответственность за военное преступление по трем статьям Римского статута — нанесение ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, а также преступление против человечности.

"Имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления — за совершение деяний совместно и/или через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", — заявили в МУС.

Суд заявляет, что имеются основания полагать, что военные несут ответственность за ракетные удары, нанесенные по украинской электроэнергетической инфраструктуре с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

"Ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом", — заявили в суде. Содержание ордеров объявлено "секретным" в целях защиты свидетелей. При этом в МУС считают, что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, поэтому и сообщили об этом публично.