Турция может закрыться для россиян

Российские граждане могут потерять возможность отдыхать в Турции, которая остается одним из главных направлений выездного туризма для россиян, совершивших в прошлом году более 6 млн поездок в республику.

Вслед за крупными турецкими экспортерами и покупателями российской нефти сложности с банковскими расчетами с РФ начали испытывать отели Турции. Как сообщает Aydınık, гостиницы не могут получать плату из РФ за проживание российских гостей.

Денежные переводы, отправленные из России, либо приходят слишком поздно, либо отправляются обратно, сообщил изданию зампред партии Vatan Сердар Ускюплю.

«Наши специалисты в сфере туризма, желающие принять участие в Московской международной ярмарке путешествий и туризма, которая пройдет с 19 по 21 марта, не могут отправить свои взносы. Наши отели не могут получать плату за проживание из России», — пояснил он. По словам Ускюплю, если санкции против РФ продолжат работать, туристический бизнес Турции ждут серьезные проблемы, а десятки тысяч предпринимателей понесут «огромные потери».

Ускюплю добавил, что турецкие компании находятся под давлением со стороны Запада, который «хочет подорвать торговые отношения» между Москвой и Анкарой. Турецким бизнесменам, которые торгуют с Россией, грозят внесением в черные списки США. Такие действия, по мнению Ускюплю, наносят «серьезный ущерб экономике страны».

Посол России в Турции Алексей Ерхов признал проблему и сообщил, что продолжается «интенсивная работа» по ее урегулированию. Переговоры о банковских платежах российские дипломаты начали еще в январе, но результата они не дали.