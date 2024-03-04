Виктория Нуланд уходит

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам - роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», - говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Блинкен уточнил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

«Именно лидерство Виктории в Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы. Ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги - демократически, экономически и в военном отношении", - считает Блинкен».