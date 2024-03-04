Вот такие школы в Хачмазе видео
Средняя школа в селе Леджет, а также школа имени М.Абилова в селе Ялама Хачмазского района находятся в аварийном состоянии.
Первую школу построили 39 лет назад. Обучаются в ней 480 учеников. В здании вышли из строя линии электропередач, на стенах «красуются» огромные трещины. На дверь местного спортзала повесили замок.
«Стены почернели от сырости. В холодную погоду дети сидят в классе в верхней одежде», — жалуются родители.
Эльдар Аллахвердиев, представитель районной исполнительной власти в селе Леджет, подтвердил наличие проблем. По его словам, в этой школе обучаются и дети из двух близлежащих сел: «Трехэтажное здание школы сдано в эксплуатацию в 1985 году. Школа на 480 учеников нуждается в ремонте».
Он сообщил, что, по его информации, школу скоро отремонтируют.
Ничем не лучше ситуация и в средней школе имени Махмуда Абилова села Ялама. Здание находится в аварийном состоянии, но в нем как ни в чем ни бывало продолжают проводиться занятия.
Как сообщил haqqin.az председатель муниципалитета Яламы Наби Искeндеров, школа будет закрыта на ремонт с 1 апреля этого года. Учащихся временно переведут в две школы неподалеку: «Здание школы, в котором обучаются около 550 учеников, введено в эксплуатацию в 1978 году, оно неоднократно ремонтировалось. Однако здание школы нуждается в капитальном ремонте».
В Губа-Хачмазском районном управлении образования сообщили, что скоро сделают заявление по вопросу ремонта школы.