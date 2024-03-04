Первую школу построили 39 лет назад. Обучаются в ней 480 учеников. В здании вышли из строя линии электропередач, на стенах «красуются» огромные трещины. На дверь местного спортзала повесили замок.

Средняя школа в селе Леджет, а также школа имени М.Абилова в селе Ялама Хачмазского района находятся в аварийном состоянии.

«Стены почернели от сырости. В холодную погоду дети сидят в классе в верхней одежде», — жалуются родители.

Эльдар Аллахвердиев, представитель районной исполнительной власти в селе Леджет, подтвердил наличие проблем. По его словам, в этой школе обучаются и дети из двух близлежащих сел: «Трехэтажное здание школы сдано в эксплуатацию в 1985 году. Школа на 480 учеников нуждается в ремонте».

Он сообщил, что, по его информации, школу скоро отремонтируют.

Ничем не лучше ситуация и в средней школе имени Махмуда Абилова села Ялама. Здание находится в аварийном состоянии, но в нем как ни в чем ни бывало продолжают проводиться занятия.