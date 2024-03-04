Грузины подрались с россиянами на борту самолета

Рейс авиакомпании Wizz Air Мемминген-Кутаиси был вынужден совершить посадку в аэропорту румынского города Клуж-Напока. Это подтверждают данные сервиса Flight Radar.

Как сообщает Netgazeti со ссылкой на одного из пассажиров рейса, причиной вынужденной посадки стал конфликт между пассажирами, переросший в драку.

Драка произошла между грузинскими и российскими пассажирами. После приземления участников конфликта сняли с рейса при помощи полиции.