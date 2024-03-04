Мишустин о сотрудничестве с Азербайджаном

Российская Федерация «искренне заинтересована» в укреплении сотрудничества с Азербайджаном. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в рамках своего визита в Азербайджан.

«Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном», - заявил Мишустин.

Глава правительства России также назвал одной из задач Москвы и Баку увеличение уровня взаимных инвестиций.