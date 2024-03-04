Мишустин о сотрудничестве с Азербайджаном
Российская Федерация «искренне заинтересована» в укреплении сотрудничества с Азербайджаном. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в рамках своего визита в Азербайджан.
«Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном», - заявил Мишустин.
Глава правительства России также назвал одной из задач Москвы и Баку увеличение уровня взаимных инвестиций.
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