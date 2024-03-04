Глава МИД Ирана отбыл в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во вторник отправился из Тегерана в Джидду, чтобы принять участие в экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном "кризису в секторе Газа", сообщает Tasnim.

Иран является одним из инициаторов предложения о созыве экстренного заседания ОИС на уровне министров для решения "критической ситуации" в Палестине и "оказания помощи жителям Газы".

Амир Абдоллахиан собирается выступить на конференции в Джидде, где находится штаб-квартира ОИС, и предложить планы "по оказанию помощи Палестине, урегулированию кризиса в Газе и немедленному прекращению наступления Израиля".

Перед отъездом в Джидду иранский дипломат встретился с послом Саудовской Аравии в Тегеране Абдуллой бин Саудом аль-Анзи.