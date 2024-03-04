Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:28

Чтобы сделать этот выбор, необходимо решить существующие проблемы безопасности, заявил армянской службе «Радио Свобода» депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян. Отметим, что за последние дни значительно возрос градус политической напряженности между Арменией и Россией. Премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свою деятельность в ОДКБ и может оформить «развод» юридически, когда наступит время.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье предупредил, что Москва «скорректирует свою политику» в соответствии с новой позицией руководства Армении. По его словам, Армения должна окончательно уточнить свой статус в ОДКБ. Видимо, Кремль не намерен долго мириться с существующим положением дел, когда Армения уселась на двух стульях, и требует от Еревана сделать окончательный выбор. Депутат Мелконян заявил, что Армения сделает этот выбор, когда настанет время. Но когда оно наступит, представитель правящей партии уточнять не стал, отметив лишь, что Запад просит Ереван спешить. «Лавров говорит: Армения должна заявить, на чьей стороне она находится, а Запад говорит: Армения должна выбрать одну из сторон. Если мы сейчас уйдем на Запад, то приобретем такого врага, как Россия. Если мы уйдем к России, это будет означать потерю части территорий и разрушение независимости. Если нам предложат вступить в российско-белорусский союз, известно, чем это закончится. Это будет конец Армении», - сказал Гагик Мелконян. Если команда Пашиняна считает, что выбор России и присоединение к российско-белорусскому альянсу станет концом Армении, то Москва утверждает прямо противоположное. Там ультимативно предупреждают, что побег на Запад станет концом Армении, и это государство будет «стерто с политической карты мира». Правда, кремлевские друзья не уточняют: Армению уничтожит Запад или сама Россия?

Однако колебания в команде Пашиняна продолжаются, и Армения пока не рубит с плеча, понимая, чем грозит разрыв с Россией без получения от Запада гарантий безопасности. Депутат Гагик Мелконян еще раз заявил, что власти пока не приняли окончательного решения о выходе из ОДКБ или выводе российских пограничников из Армении. По его словам, ведутся дискуссии, причем не только внутри страны, но и с Западом. Мелконян отметил, что военно-технические соглашения с Францией, Индией и возможное сотрудничество с Грецией – позитивный момент, но, по его мнению, правительству еще необходимо доработать предложения европейских чиновников и затем поставить окончательную точку. По мнению депутата, Армении стоит выбрать вариант, подразумевающий наибольшую безопасность. При этом он не исключает, что Армению могут «вывести» из ОДКБ. «Мы уже скажем: этот человек предлагает это, ОДКБ это предлагает, ребята, давайте, что мы будем делать... мы будем следовать рекомендациям этих людей или мы будем следовать рекомендациям этих людей, где бы ни была наша безопасность, будьте более обеспечены, нам придется пойти этим путем», - сказал депутат. «Все это обсуждается, после этого обсуждения будет видно, нас выведут или мы уйдем? Но время есть, потому что дискуссии еще продолжаются».

Невольно возникает вопрос: а может быть Армения, сближаясь с Западом, пытается продать России «внешнеполитический адюльтер»? Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на дипломатическом форуме в Анталье не исключил, что у Армении такая цель имеется. Он заявил, что непонятно, являются ли попытки Армении уйти от России шантажом или реальным выбором. Депутат Мелконян не исключает, что события могут развиваться по-другому, если Армения сможет получить от России огромную выгоду. Как известно, когда осенью 2022 года начались приграничные бои, Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ, а также к России на основании двустороннего союзнического соглашения. Но ни Россия, ни ОДКБ не оказали Еревану той поддержки, на которую он рассчитывал. Ереван потребовал от ОДКБ сделать официальное заявление о том, что Азербайджан «вторгся» на территорию Армении. Однако и в Москве, и в ОДКБ посчитали такое заявлением излишним - границы еще не определены, неизвестно, кто их нарушил.