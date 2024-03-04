Россия позвонила Армении выяснять отношения

В ходе разговора были обсуждены вопросы, «касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе», говорится в официальном пресс-релизе.

Ранее Лавров отреагировал на заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что выстраивание тесных отношений с Россией было стратегической ошибкой.

«Если это оценка всего армянского руководства, и она опирается на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях. Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами. В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей», - сказал тогда Лавров.