В рамках «Года солидарности за зеленый мир» в Азербайджане в этом году Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Фондом социального развития вынужденных переселенцев организовал акцию по посадке деревьев с участием местных жителей в лачинском селе Забух.

Целью акции было содействие улучшению экологической ситуации, защита окружающей среды на территориях Азербайджана, подвергшихся экологическому террору со стороны Армении и превратившихся в региональную зону экологического бедствия.

В ходе акции, проведенной в селе, было посажено 7 тысяч плодовых и декоративных деревьев. Первый саженец дерева посадили во дворе Зиядхана Мамедова, сына Адалята Мамедова, погибшего в ходе Первой Карабахской войны.

Было отмечено, что подобные акции будут организовываться регулярно.

В акции приняли участие депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде, сотрудники спецпредставительства президента в Лачинском районе и прочие чиновники, а также жители села.