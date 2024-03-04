Азербайджанское ТВ: Quşbadam bir qoz.. на злобу дня

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

Телевидение безвозвратно ушло из нашей жизни. Сиречь, процесс вымирания азербайджанского ТВ мог бы задержаться на пару десятилетий, если бы социокультурная реформация, к чему беспрестанно призывает азербайджанский президент – один из прогрессивных и интеллектуальных политиков современного мира, охватила и аналоговое телевидение. Однако, с горечью и с чувством глубочайшего отвращения к застывшей безобразной провинциальной картинке на азербайджанском ТВ вынужден признать, что вульгаризм и культбезпросвет на наших телеканалах превратился не только в источник, но и в махровый рассадник массовой деградации и нищеты культуры. Нет аналогов этому телевидению!

Искомый вопрос: СМИ ли должно пасть до уровня неотесанно-необразованных мелких лавочников или взять на себя роль просветительской силы, распространяя знания и высокую культуру в обществе?

Уберите этот китч! Не убивайте нацию!

Чем гордятся азербайджанские телеканалы, которые ушли с головой в распил бабла, тиражируя антимодель социального поведения и пропаганду низкокультурного стресса, культивируя низкопробный образ базарных и площадных героев?

Позвольте спросить: зачем я должен смотреть такое ТВ? И зачем такое ТВ должно смотреть азербайджанское общество? Узнать о происходящем в стране? Виноват, но даже бюрократический сайт администрации президента работает оперативнее наших телеканалов. Узнать о происходящем в регионе и мире? Не обессудьте, но извращенное и безальтернативное, кондово-партийное освещение - худшая копия советской телепомойки полувековой давности. Может все же стоит посмотреть новое оскароносное кино? Как человек с хорошим вкусом воспримет этот низкосортный дубляж?

А «владельцы» телеканалов, расположившись в помпезных номенклатурных кабинетах с дорогой мягкой мебелью, как и во времена Али Гасанова, снабженные неизменными помощниками и секретаршами, размахивают листками бумаги – жалкими свидетельствами высоких рейтингов. Какие же телепередачи пользуются широким спросом у общества, застывшего перед этой мнимой телекартинкой? Новости? Нет! Дискуссии об исторических победах Алиева? Тоже нет. Может познания о всемирной истории?

Уберите эту антимодель поведения

Может, хотя бы прогноз погоды? Позвольте, главней всего погода в доме! Теледельцы подают народу, как горячие пирожки, непотребное, чудовищное, бесстыдно-разгульное телешоу в исполнении самых худших антигероев нереального Азербайджана.

Будьте добры, посмотрите хоть раз передачу любимой в андеграунде - там, где всё прячется ниже плинтуса – нецензурной Хошгедем Бахшалиевой «Səni axtarıram» («Ищу тебя»). Есть у нее еще один собрат и единомышленник – Эльгиз Акпер… Ему кажется, что готовность нарушить правила, снять табу, расширить «культурное пространство» -это в высшей степени эпатаж. Да, так оно и есть. Просто он это делает самым омерзительным и тошнотворным образом. А ведь азербайджаноязычная – массовая публика, особенно в провинции, смотрит и равняется на своих героев. Хошгедема, Эльгиза и прочей паршивой дребедени.

На днях один из представителей старой бакинской интеллигенции Бахрам Багирзаде в стиле пантомимы показал все уродство на наших телеканалах. Без слов. А к чему слова? Человек с хорошим вкусом и небезразличный к судьбе будущих поколений все поймет и осознает. Сколько можно слов? А воз и ныне там. Может настало время бросить вон с экранов все эти сельские галоши, запачканные густоватой вязкой грязью?..

Кто-то может возразить, что время телевидения безвозвратно ушло, и зачем тратить силы и ресурсы на возрождение средств коммуникаций из запыленного прошлого?! Но ведь после популяризации ТВ многие полагали, что ушло и время театра. Но театр все же выжил. Благодаря творческой основе и совершенной системы взаимопонимания с миром. Выжил именно такой театр.

Если же в нашей стране все еще хотят сохранить и спасти обезличенное ТВ, то обязаны создать просвещенные и прогрессивные телеканалы. Не вестники вчерашнего брежневизма – утопленные, но реинкарнированные пропагондоны. Не Хошгедем или Эльгиз – герои массового китча. А что-то новое и светлое.

Ответственные за теледеградацию могут возразить и развести руками: у нас нет для вас других крестьян! А нам крестьяне и не нужны - ответим мы. Где же наша интеллигенция и аристократия? И почему их нет?