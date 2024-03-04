Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 21:21

Телевидение безвозвратно ушло из нашей жизни. Сиречь, процесс вымирания азербайджанского ТВ мог бы задержаться на пару десятилетий, если бы социокультурная реформация, к чему беспрестанно призывает азербайджанский президент – один из прогрессивных и интеллектуальных политиков современного мира, охватила и аналоговое телевидение. Однако, с горечью и с чувством глубочайшего отвращения к застывшей безобразной провинциальной картинке на азербайджанском ТВ вынужден признать, что вульгаризм и культбезпросвет на наших телеканалах превратился не только в источник, но и в махровый рассадник массовой деградации и нищеты культуры. Нет аналогов этому телевидению! Искомый вопрос: СМИ ли должно пасть до уровня неотесанно-необразованных мелких лавочников или взять на себя роль просветительской силы, распространяя знания и высокую культуру в обществе?

Чем гордятся азербайджанские телеканалы, которые ушли с головой в распил бабла, тиражируя антимодель социального поведения и пропаганду низкокультурного стресса, культивируя низкопробный образ базарных и площадных героев? Позвольте спросить: зачем я должен смотреть такое ТВ? И зачем такое ТВ должно смотреть азербайджанское общество? Узнать о происходящем в стране? Виноват, но даже бюрократический сайт администрации президента работает оперативнее наших телеканалов. Узнать о происходящем в регионе и мире? Не обессудьте, но извращенное и безальтернативное, кондово-партийное освещение - худшая копия советской телепомойки полувековой давности. Может все же стоит посмотреть новое оскароносное кино? Как человек с хорошим вкусом воспримет этот низкосортный дубляж? А «владельцы» телеканалов, расположившись в помпезных номенклатурных кабинетах с дорогой мягкой мебелью, как и во времена Али Гасанова, снабженные неизменными помощниками и секретаршами, размахивают листками бумаги – жалкими свидетельствами высоких рейтингов. Какие же телепередачи пользуются широким спросом у общества, застывшего перед этой мнимой телекартинкой? Новости? Нет! Дискуссии об исторических победах Алиева? Тоже нет. Может познания о всемирной истории?

Может, хотя бы прогноз погоды? Позвольте, главней всего погода в доме! Теледельцы подают народу, как горячие пирожки, непотребное, чудовищное, бесстыдно-разгульное телешоу в исполнении самых худших антигероев нереального Азербайджана. Будьте добры, посмотрите хоть раз передачу любимой в андеграунде - там, где всё прячется ниже плинтуса – нецензурной Хошгедем Бахшалиевой «Səni axtarıram» («Ищу тебя»). Есть у нее еще один собрат и единомышленник – Эльгиз Акпер… Ему кажется, что готовность нарушить правила, снять табу, расширить «культурное пространство» -это в высшей степени эпатаж. Да, так оно и есть. Просто он это делает самым омерзительным и тошнотворным образом. А ведь азербайджаноязычная – массовая публика, особенно в провинции, смотрит и равняется на своих героев. Хошгедема, Эльгиза и прочей паршивой дребедени. На днях один из представителей старой бакинской интеллигенции Бахрам Багирзаде в стиле пантомимы показал все уродство на наших телеканалах. Без слов. А к чему слова? Человек с хорошим вкусом и небезразличный к судьбе будущих поколений все поймет и осознает. Сколько можно слов? А воз и ныне там. Может настало время бросить вон с экранов все эти сельские галоши, запачканные густоватой вязкой грязью?..