Британия сняла санкции с российского миллиардера

Макаров в прошлом году отказался от российского гражданства в пользу подданства Кипра. В 2023 году бизнесмен занимал 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России с состоянием $2,2 млрд, а на данный момент, по данным Forbes, он занимает пятое место в списке богатейших киприотов.

Макаров родился в 1962 году в Ашхабаде, профессионально занимался велоспортом, был членом Олимпийской сборной СССР, победителем международных соревнований. После развала СССР Макаров основал первую в России независимую газовую компанию «Итера». Компания вела эксплуатацию девяти месторождений в Сибири. После продажи «Итеры» он основал новый холдинг — «Areti International» со штаб-квартирой в Швейцарии. В 2022 году Канада и Великобритании ввели в отношении Макарова санкции.

До этого от гражданства России отказались девять миллиардеров. Среди них бывший партнер Алишера Усманова Василий Анисимов (состояние $1,6 млрд), основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд), основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд), основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд), основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров ($2,2 млрд), основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд после продажи «Тинькофф Банка»), а также и создатели Veem Software Андрей Баронов ($0,77 млрд) и Ратмир Тимашев ($0,68 млрд).

Это не первый случай, когда Великобритания отменила ограничения против россиянина. Летом прошлого года санкции были сняты с экс-владельца «Тинькофф Банка» Олега Тинькова, а также бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Тиньков попал под санкции королевства после начала войны в Украине - в марте 2022 года. Хасис попал в черный список 24 марта 2022 года, хотя он покинул банк и эмигрировал в США за несколько дней до начала войны.