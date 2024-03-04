Нарышкин о смерти Навального: «Рано или поздно...»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии от естественных причин.

«К сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают».

Днем 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого административного округа сообщило о смерти Навального. В ведомстве утверждают, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу оппозиционер потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.