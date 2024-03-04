Россия стала меньше бомбить Украину из-за массовой потери самолетов

С начала февраля украинские бойцы все чаще стали уничтожать российские самолеты «Су-34» и «Су-35». В результате такого «сушкопада» количество авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза.

«Есть основания утверждать, что в результате «сушкопада» количество авиаударов россиян за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза», - рассказал Лиховой.

По его словам, у противника меньше способностей применять КАБы в поддержку своего наступления. Соответственно на земле оккупанты имеют меньше возможностей проявить свою эффективность.