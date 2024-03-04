Захарова: Россия и Армения будут…

Россия и Армения будут жить «в мире и согласии», история российско-армянских отношений «станет основой» для развития двустороннего сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что можно в текущий турбулентный период отношений с Ереваном сказать «ребятам из Армении и в целом народу Армении».

По словам Захаровой, и «у самих ребят немало открытых и искренних пожеланий на Всемирном фестивале молодежи».

«Не я говорю ребятам из Армении, а ребята из Армении в рамках этого фестиваля подходят, говорят о необходимости развития дружеских отношений, просят сфотографироваться, обмениваются подарками. И мечтают о том, что мы будем жить в мире, согласии. Тем более у нас есть такая фантастическая история отношений. И она должна и будет, я в этом не сомневаюсь, основой для развития двухсторонних отношений в будущем, уже новыми поколениями», - подчеркнула Захарова.